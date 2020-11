Bénin: sur “Gros Plan”, Jean-Baptiste Hounguè loue le bilan de Patrice Talon

Jean-Baptiste Hounguè est très satisfait du bilan du Président Patrice Talon. Il a exprimé son admiration pour les actions posées par le gouvernement depuis 2016 pour l’émergence du Bénin. Selon lui, beaucoup d’actions se mènent aujourd’hui sous le leadership de Patrice Talon pour faire avancer le pays sur tous les plans. A titre d’exemple, il cite les infrastructures routières, la construction de marchés modernes, l’assainissement des villes et les logements sociaux modernes.

A lire aussi : Bénin: les évêques invitent à un bilan objectif et constructif sur la gestion de Patrice Talon

Etant supporter de premières heures, je ne m’attendais pas à ça. Mais je suis ébloui par la qualité et le résultat obtenu. Jean-Baptiste Hounguè

Jean-Baptiste Hounguè s’aligne sur la décision de son parti politique et estime que Patrice Talon mérite un second mandat. “Quand nous voyons l’équipe gouvernementale actuelle, ce qui se fait, on est en droit de dire : laissons continuer cette équipe pour nous emmener au delà de nos attentes”, a-t-il déclaré.