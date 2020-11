Bénin – Structures illégales de microfinance: la police s’organise pour l’assainissement

La police républicaine tient, dans la matinée de ce vendredi 20 Novembre 2020, une séance de travail sur l’assainissement du secteur de la microfinance.

L’installation tous azimuts des structures illégales de microfinance préoccupe la police républicaine. Pour assainir le secteur, une quinzaine de l’assainissement du secteur de la microfinance est lancée depuis le mardi 17 Novembre dernier.

Initiée par le ministère de l’économie et des finances, cette séance de travail se tient dans les locaux dudit ministère, et réunit les différents responsables en charge du secteur de la microfinance et les forces de sécurité publique.

La séance permettra de faire le tour d’horizon des différents mécanismes à mettre sur pied pour lutter efficacement contre le développement des structures illégales de microfinance.

La quinzaine de l’assainissement du secteur de la microfinance permettra également de sensibiliser les populations sur les nouveaux défis du secteur.