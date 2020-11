Bénin – Recrutement de 100 auditeurs de justice: la nouvelle date de composition connue

C’est par un communiqué en date, à Cotonou, du Jeudi 26 Novembre 2020, que la ministre du travail et de la fonction publique, Mathys Adidjatou, a rendu publique la prochaine date de composition.

A Lire aussi: Bénin – Affaire domaniale à Calavi: Patrice Houssou-Guèdè et consorts convoqués pour le 18 décembre

Selon ledit communiqué, l’administration des épreuves du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice au profit du ministère de la justice et de la législation, initialement prévue pour les samedi 28 et Dimanche 29 Novembre, se tiendra les samedi 12 et Dimanche 13 décembre.

Mathys Adidjatou informe, par ailleurs, les personnes détentrices de diplôme de master en droit, de maîtrise en droit ou d’un titre équivalent, obtenus à l’étranger et dont les attestation d’authenticité et d’équivalence de diplôme sont en cours d’établissement au niveau de la commission nationale d’étude des équivalence de diplômes, qu’elles sont autorisées à déposer leur dossier de candidature à titre exceptionnel et dérogatoire. Lire ci-dessous, l’intégralités du communiqué.

Communiqué du ministre Mathys Adidjatou