Bénin – Réconciliation avec Boni Yayi: Patrice Talon dans une démarche sincère, selon Orounla

En tournée dans le septentrion, Patrice Talon a exprimé son vœu de se réconcilier avec son prédécesseur, Boni Yayi. Quelques jours après, le Ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Alain Orounla, est revenu sur la déclaration du Président de la Républicaine.

Interrogé par Frissons radio, le ministre Alain Orounla a rassuré de la sincérité des propos de Patrice Talon qui souhaite se réconcilier avec son “ami”. “Je pense que c’est une démarche sincère. Il s’agit d’une mesure d’apaisement sincère et salutaire”, a-t-il déclaré. A l’en croire, il y a longtemps que Patrice Talon a tendu sa main à Boni Yayi pour le retour de la paix entre les deux hommes.

En clair, Alain Orounla fait savoir que si cela ne tenait qu’à Patrice Talon, cette réconciliation aurait été déjà une réalité. Il a rappelé le fameux coup de fil qu’il y aurait eu entre les deux personnalités. Mieux, le Orounla a rappelé la rencontre manquée entre Boni Yayi et Patrice Talon au Palais avec les émissaires du Président nigérien, Mahamadou Issoufou.

Patrice Talon sollicite l’aide des sages de Parakou

A Parakou, le Président a clairement invité les sages et notables à travailler à sa réconciliation avec son prédécesseur, Boni Yayi. Il reconnaît qu’il y a eu des situations qui ont négativement impacté leur relation amicale; mais il estime qu’il est temps qu’ils fassent la paix. « Boni Yayi et moi, nous étions comme petit frère et grand frère », avait-il déclaré.

Patrice Talon tient visiblement à sauvegarder son amitié avec Boni Yayi. Une amitié qu’ils se sont d’ailleurs toujours réaffirmée à distance, malgré les conflits qui ont progressivement détruit leur relation. Dans l’entourage de Boni Yayi, certains invitent Patrice Talon a matérialiser son souhait pour la réconciliation. “Si le président Patrice Talon veut se réconcilier avec le président Boni yayi, il devrait formaliser cela. Il a tout juste demandé aux sages de lui transmettre son souhait”, a précisé Alassane Tigri au micro de Frissons radio.

Une amitié qui tient, au-delà des querelles politiques?

Boni Yayi et Patrice Talon étaient par le passé de très bons amis. Mais après l’élection de Boni Yayi pour son deuxième mandat, les ennuis ont commencé entre les deux hommes. Les dossiers “PVI” et “tentative d’empoisonnement” sont intervenus et ont pourri les relations entre Patrice Talon et Boni Yayi. Le premier s’est aussitôt retrouvé en exil en France où il a passé près de trois ans.

Revenu au pays suite à des médiations, Patrice Talon postule pour la présidentielle de mars 2016 et remporte devant Boni Yayi. Quelques mois après sa prise de pouvoir, une rencontre de médiation dirigée par Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé a abouti à la réconciliation entre Patrice Talon et Boni Yayi.

Mais sur le plan politique, les deux hommes sont restés dans des positions contradictoires. Boni Yayi s’est déclaré opposant avec son parti, la FCBE, et ne rate aucune occasion pour critiquer les actions du régime Talon. L’exclusion de l’opposition des législatives du 28 avril 2019 a conforté les critiques politiques de l’ex-chef d’Etat à l’encontre de son successeur.