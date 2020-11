Bénin – Présidentielle de 2021: Séverin Adjovi lance un appel à la paix et à la cohésion

L’ancien maire de la Cité de Kpassè, Séverin Adjovi, a rompu le silence pour inviter les acteurs politiques de tout bord à œuvrer pour la paix dans le cadre de la compétition électorale de 2021.

Le président du parti RDL-Vivoten et ancien maire de la Commune de Ouidah est préoccupé de la situation politique qui prévaut dans le pays à quelques mois de la présidentielles de 2021.

A Lire aussi: Bénin – 4 ans de Gouvernance sous Talon: 807427 emplois créés, le chiffre fait polémique…

Dans une publication faite dans l’un de ses fans clubs, l’ancien ministre de la défense et du commerce du général Mathieu Kérékou lance un appel à la paix. Selon l’ancien maire, il faut éviter à tout prix des effusions de sang dans le cadre de l’élection présidentielle de 2021.

A en croire l’ancien édile de Ouidah, l’appel qu’il lance au chef de l’Etat, Patrice Talon, à ses partisans et aux acteurs politiques de l’opposition, est un devoir moral qu’il fait en hommage au professeur Albert Tévoédjrè, qui, dans de pareilles circonstances, trouve les mots justes pour calmer les acteurs.

Selon lui, c’est seulement dans la cohésion et la paix que le développement tant souhaité par chaque béninoise et chaque béninois sera une réalité. Il invite donc chaque acteur politique à éviter des actes qui vont reculer le pays de plusieurs années.

Il invite de façon particulière le chef de l’Etat, Patrice Talon, à user de tout son pouvoir pour que l’élection présidentielle de 2021 soit inclusive, ouverte à tous ceux qui aspirent à cette haute fonction de la République.

Pour que cette compétition électorale soit apaisée, l’ancien maire de Ouidah suggère un dialogue national au cours duquel acteurs politiques et leaders de la société civile vont prendre langue pour retenir des modalités consensuelles d’organisation de ladite élection.

Chaque acteur de la vie publique, précise-t-il, doit savoir que ce qui nous unit, la patrie commune, est plus fort que ce qui nous divise. Chacun doit donc transcender ses intérêts personnels et partisans et penser au bien du pays.

Présidentielle de 2021, Adjovi pourrait soutenir Talon

Acteur politique influent de la ville touristique de Ouidah, Séverin Adjovi pourrait soutenir la candidature de l’actuel locataire de la Marina.

C’est du moins ce qu’il a annoncé en Juillet dernier lors d’un entretien alors qu’il venait d’être condamné à 07 ans de prison ferme dans un dossier qu’il a qualifié lui-même de politique.

“On a beau dire, c’est mon frère, je ne peux pas le rejeter. Vous me comprenez, je ne peux pas le rejeter même si lui veut me faire du mal“ Séverin Adjovi

L’acteur politique originaire de Ouidah avait lancé à son frère de savoir que ce qu’il est en train de faire, devenu président de la République, ne se fait fait.

Espérons que l’appel de l’ancien ministre soit attendu par les acteurs politiques, aussi bien de la mouvance que de l’opposition, afin que les drames qui ont frappé le Bénin lors des dernières législatives ne se reproduisent pas.