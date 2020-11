Bénin – Présidentielle de 2021: Joël Aïvo soutenu par des responsables étudiants

L’ex-doyen de la faculté de droit et des sciences politiques et potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021 a reçu ce jeudi 5 Novembre 2020 un groupe de responsables étudiants.

Le leader du mouvement “Rassemblement” continue d’agréger des soutiens pour sa cause. A la suite d’une kyrielle de mouvements politiques et d’organisations citoyennes, le professeur Joël Aïvo a reçu ce jeudi le soutien d’un groupe de responsables étudiants.

Ce groupe de responsables étudiants, membres de la coordination des universités du Bénin, était au cabinet du leader du “Rassemblement” pour lui manifester son engagement à baliser le terrain pour lui dans le cadre de la présidentielle de 2021.

Cette séance d’échanges entre l’agrégé de droit et les responsables étudiants a permis au potentiel candidat à la présidentielle de 2021 de rappeler les valeurs cardinales de son engagement, qui se résume à la bonne gouvernance et au respect de la personne humaine.

La séance d’échanges a tourné autour des différentes stratégies à mettre en œuvre pour regrouper le maximum de personnes autour du potentiel candidat.

Après avoir écouté ses hôtes, le professeur Joël Aïvo les a remerciés pour leur engagement à ses côtés et les encouragés à baliser le terrain afin de convaincre le plus d’étudiants possible autour de sa candidature.