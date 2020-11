Bénin – Préparatifs CAN-17: l’IRM disqualifie 15 joueurs, Oswald Homéky en colère

L’IRM, ce test qui permet de déterminer l’âge des joueurs a encore fait des victimes. Présentés au test de l’Imagerie à Raisonnance Magnétique (IRM), le 2 novembre à Lomé, 15 des 26 joueurs de la sélection béninoise sont disqualifiés, rendant le ministre des sports du Bénin, Oswald Homéky, très indigné.

Le tournoi de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans se déroulera sur le sol béninois. Ainsi, pour apprêter l’équipe béninoise des Ecureuils des moins de 17 ans, l’instance dirigeante du Bénin a conduit les joueurs sélectionnés à Lomé, pour être soumis au test d’Imagerie à Raisonnance Magnétique (IRM). C’est ce test qui permet de vérifier ou de déterminer l’âge réel des personnes convoquées pour prendre part à la compétition.

A la fin de ce test le lundi 2 novembre dernier, quinze (15) Ecureuils sur les vingt-six (26) ont perdu leur convocation. En clair, le test aurait révélé que ces derniers avaient plus de 17 ans et ainsi sont inéligibles pour cette compétition internationale qui se déroulera au Maroc en 2021. De sources concordantes, le ministre des sports, Oswald Homéky, très en colère, aurait tenu une réunion avec les membres de l’équipe d’encadrement, hier jeudi 05 Novembre. Très remonté, le ministre aurait fait des mises en garde au sélectionneur, Urbain Honfo, et à tout son staff pour que dorénavant de pareille triche ne se reproduise et pour éviter la honte au Bénin, comme cela s’était passé au Niger lors de la CAN U-17 avec 10 joueurs qui avaient moins de 17 ans.

Rappelons que la Confédération Africaine de Football (CAF) a choisi le Bénin pour abriter l’organisation du tournoi de qualification des pays de la zone B de l’Union des Fédérations Ouest Africaines de Football (UFOA). Ainsi le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigéria et le Togo, sont attendus.