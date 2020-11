Bénin: pour avoir harcelé Patrice Talon, Loth Houénou condamné à 2 ans de prison ferme

Loth Houénou a été condamné ce mardi 10 novembre 2020 à l’issue d’une audience tenue au Tribunal de Cotonou. Il lui est reproché des faits de “harcèlement par le biais de moyens de communication électronique”.

Le président du PVR, Loth Houénou, est désormais fixé sur son sort. Il vient d’écoper de 02 ans d’emprisonnement ferme et une amende de 200 mille FCFA. Il lui est reproché d’avoir diffusé sur les réseaux sociaux des propos qui portent atteintes aux Institutions de la Républicaine dont le Président de la République. Par ce verdict, le juge confirme la réquisition du Ministère public qui avait souhaité que le mis en cause soit condamné à 02 ans de prison ferme et une amende de 200 mille FCFA.

A lire aussi : Bénin: pour avoir harcelé Patrice Talon, Loth Houénou fixé sur son sort ce mardi

Loth Houénou vient ainsi d’être jeté en prison pour la deuxième fois et pour des faits similaires. Il avait été déjà mis en prison pour diffamation contre l’ancien président du patronat du Bénin, Sébastien Ajavon. Après 14 mois de détention, il avait été libéré, le 17 décembre 2019. A présent, un nouveau séjour carcéral débute pour cet acteur politique, qu’on a souvent du mal à situer sur la carte politique du Bénin.