Bénin: Patrice Talon sollicite l’aide des sages de Parakou pour sa réconciliation avec Boni Yayi

La ville de Parakou a aussi accueilli le Président Patrice Talon, dans le cadre de sa tournée nationale. L’étape de Parakou a été la troisième et la dernière de ce jeudi 12 novembre 2020.

Patrice Talon a été chaleureusement accueilli dans la cité des Koburu. Comme à Savè et à Tchaourou, le Chef de l’Etat a échangé avec les élus, les têtes couronnées et les jeunes de Parakou. Le Président avait à ses côtés, plusieurs membres de son gouvernement et des personnalités politiques de la ville. Dans son intervention, il n’a pas caché son souhait de se réconcilier avec son prédécesseur Boni Yayi.

Selon les propos rapporté par la radio locale Deeman, le Chef de l’Etat a invité les sages et notables de Parakou “à travailler à sa réconciliation avec son “aîné” Boni Yayi”. “Boni Yayi et moi, nous étions comme petit frère et grand frère”, a-t-il dit. Les deux hommes étaient des amis avant l’avènement des dossiers “PVI” et “tentatives d’empoissonnement”. Les relations entre les deux se sont dégradées ces dernières années, suite à des conflits politiques. Malgré leurs divergences, le Président Patrice Talon a souvent réaffirmé son amitié pour Boni Yayi.

Une amitié qui tient au delà des querelles politiques?



Boni Yayi et Patrice étaient par le passé de très bons amis. Mais après l’élection de Boni Yayi pour son deuxième mandat, les ennuis ont commencé entre les deux hommes. Les dossiers “PVI” et “tentative d’empoisonnement” sont intervenus et ont pourri les relations entre Patrice Talon et Boni Yayi. Le premier s’est aussitôt retrouvé en exil en France où il a passé près de trois ans.

Revenu au pays suite à des médiations, Patrice Talon postule pour la présidentielle de mars 2016 et remporte devant le candidat de l’ex-chef d’Etat Boni Yayi. Quelques mois après sa prise de pouvoir, une rencontre de médiation dirigée par Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé a abouti à la réconciliation entre Patrice Talon et Boni Yayi.

Mais sur le plan politique, les deux hommes sont restés dans des positions contradictoires. Boni Yayi s’est déclaré opposant avec son parti FCBE et ne rate aucune occasion pour critiquer les actions du régime Talon. L’exclusion de l’opposition des législatives du 28 avril 2019 a conforté les critiques politiques de l’ex-chef d’Etat à l’encontre de son successeur.