Bénin: Patrice Talon mérite un second mandat, selon Martin Assogba

Le président de l’ONG Alcrer, Martin Vihoutou Assogba est l’invité de l’émission “Gros Plan” de ce dimanche 29 novembre 2020. Au cours de son intervention, Martin Assogba a, sans ambages, exprimé clairement son souhait de voir Patrice Talon briguer un second mandat à la tête de la Présidence du Bénin.

Martin Assogba souhaite vivement que le Président Patrice Talon brigue un second mandat. Nonobstant sa promesse de faire un mandat unique, le président de l’ONG Alcrer, estime qu’il fait du beau et qu’il mérite de diriger encore le Bénin pendant cinq. “Je vous le dire franchement, vous pourrez être d’accord, vous pourrez ne pas être d’accord, je vous dis franchement qu’il mérite un second mandat. Oui!! il le mérite, par rapport à ce que je vois, par rapport à l’oeuvre, aux actes que le monsieur (Patrice Talon) a posé”, a déclaré Martin Assogba.

Tout ne peut pas être parfait; mais il y a du mieux. Tout ne peut pas être rose. Je ne veux pas vous parler de ce qui est noir; mais moi je veux parler de ce qui se fait bien pour qu’il puisse avoir le courage de continuer. Martin Assogba

Taxé de mouvancier bon teint et de soutien indéfectible au régime de Patrice Talon, alors qu’il se réclame de la société civile, Martin Assogba ne cache pas son admiration pour le Président de la République, qui selon lui, a accompli quelque de chose d’inédit. Martin Assogba reconnait que tout ne peut pas être rose dans la gestion de Patrice Talon; mais il est séduit et épaté par la majorité des actions menées, au point de se refuser d’y voir des tâches noires.

Martin Assogba applaudit Patrice Talon sur le plan de la lutte contre la corruption

Le président de l’ONG Alcrer, militant engagé pour la lutte contre la corruption estime que les actions menées par le Chef de l’Etat et son équipe dans ce cadre sont de nature à rassurer et à faire reculer le phénomène. Il s’accorde avec l’opinion publique qui pense que dans l’entourage du Président Patrice Talon il y a des gens qui doivent être livrés à la justice, parce que cité dans des affaire de mauvaise gouvernance et de corruption; mais il pense que chaque chose à son temps.

Martin Assogba se contente pour le moment des nombreux dossiers de corruption traités par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Il garde espoir qu’un beau jour viendra où les personnes indexées dans l’entourage de Patrice Talon seront aussi traînées devant la justice. Pour Martin Assogba, Patrice Talon a tenu sa promesse en matière de lutte contre la corruption, il trouve même que c’est un acte “inédit” dans l’histoire politique du Bénin.