Bénin: Patrice Talon est dans “un exercice de reddition de comptes”, Léandre Houngbedji

Depuis ce jeudi 12 novembre, Patrice Talon a entamé une tournée nationale, dont la première escale a été Savè, Tchaourou et Parakou. Pour le Directeur de la Communication à la Présidence du Bénin, cette tournée nationale du Chef de l’Etat n’est rien d’autre qu'”un exercice de réédition de comptes”.

Wilfried Léandre Houngbédji était, le 12 novembre 2020, l’invité du Journal de 20h sur l’Ortb, la chaîne publique. Se prononçant sur la tournée nationale du Président de la République, le Directeur de la Communication à la Présidence de la République du Bénin a rappelé les objectifs et le bien-fondé de cet exercice.

“Cette tournée répond à la logique du Chef de l’Etat et de son gouvernement de ce que la méthode et la rigueur doivent être au coeur de l’action publique. Méthode et rigueur parce que, depuis 4 ans et demi, vous avez dû l’observer, le Chef de l’Etat s’est attelé avec son équipe, à la mise en œuvre du Programme d’action du gouvernement et n’a pas entendu disperser les énergies.”, a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji. Et de poursuivre: “Le Chef de l’Etat, à six mois de la fin de son mandat, a décidé d’aller au contact de ses compatriotes dans la plupart de nos communes pour apprécier avec eux la mise en œuvre du PAG et les retombés qui en sont issues dans chacune des communes qu’il va visiter. C’et dans ce cadre essentiellement qu’il faut inscrire cette tournée.”

A la question du journaliste Koudousse Abdoulaye de savoir si cette tournée, qui s’effectue à cinq mois de la présidentielle au Bénin, n’est-elle pas une “volonté déguisée de briguer un second mandat”, le Directeur de la Communication à la Présidence de la République du Bénin a répondu “NON”. “Cette tournée est destinée “essentiellement à la mise en œuvre du PAG. C’est un exercice de reddition de comptes”, a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.

Au terme de sa rencontre d'échange avec les élus communaux, Sages, Têtes couronnées, autorités traditionnelles et religieuses, jeunes et femmes, le #Prbenin #PatriceTALON a tenu à saluer les populations qui l'attendaient à sa sortie. #TourneePrTalon #Wasexo pic.twitter.com/6I1QhUYqJd — #TourneePrTalon (@PresidenceBenin) November 12, 2020

La tournée nationale du Président Talon entamée ce jeudi 12 novembre 2020 s’effectuera dans 54 Communes du Bénin. Le locataire du palais de la Marina aura des séances de travail avec les Conseils communaux, les Associations de développement, les sages et notables. Cette sortie du Président de la Républicaine, une première depuis 2016, sera l’occasion de recueillir leurs appréciations et observations sur ce qui a été réalisé dans leurs localités depuis 2016, leurs attentes aussi.