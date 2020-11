Bénin – Parrainage: les clarifications d’Azannaï sur le supposé recours de l’opposition devant la Cour

La résistance n’a déposé aucun recours devant la Cour constitutionnelle, pour demander la suppression du parrainage pour le compte de la présidentielle de 2021.

C’est à travers une publication sur les réseaux sociaux que l’ancien ministre Candide Azannaï a tenu à lever l’équivoque.

Dans sa publication, le président de Restaurer l’Espoir (RE) a fait savoir qu’il est abondamment relayé par des presses en ligne et des médias de la presse écrite que l’opposition béninoise aurait saisi la Cour constitutionnelle à l’effet d’obtenir la suppression du parrainage dans le cadre de l’élection présidentielle de 2021.

Dans sa publication, l’ancien collaborateur de Patrice Talon a fait savoir que, dans leurs informations, les médias ont de façon tendancieuse mis en exergue les images d’un certain nombre de personnalités politiques, dont la sienne.

Pour éviter la manipulation de l’information et la confusion dans les esprits, il tient à préciser que la Coordination Nationale de la Résistance ne se reconnaît pas dans une telle initiative et la personne de son coordonnateur exécutif national n’est ni de près ni de loin associé à une telle initiative.

Pour l’ancien ministre délégué chargé de la défense nationale, continuer de parler d’élection présidentielle dans le contexte actuel, c’est être consciemment ou inconsciemment complice du système politique actuel.

Pour le président de Restaurer l’Espoir, la démocratie béninoise est en difficulté et aucune élection crédible, qu’elle soit avec parrainage ou sans parrainage, n’est possible sans la démocratie et l’indépendance des institutions de la République.