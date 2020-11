Bénin – Palais des gouverneurs: le nouveau représentant résident du PNUD reçu par Vlavonou

Le nouveau Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), au Bénin, était ce mercredi au cabinet de Louis Vlavonou.

Cette visite de courtoisie de M. Aouale MOHAMED ABCHIR a permis aux deux personnalités de faire le tour de la coopération entre le Bénin et le PNUD, et de faire quelques projections.

A Lire aussi: Bénin: une veuve de 63 ans meurt par overdose à Lokossa

Le tout nouveau représentant résident du Programme des Nations Unis pour le Développement a profité de cette visite pour féliciter la deuxième personnalité de l’Etat pour les différentes réformes initiées sous son leadership pour faire du parlement béninois, un instrument de développement.

Nommé par l’Administrateur du PNUD, Achim Steiner, Aouale Mohamed Abchir a officiellement présenté, le mercredi 18 Novembre 2020, ses lettres de cabinet au Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci.

Avant le Bénin, Mohamed Abchir a servi au Bureau Régional pour l’Afrique, en qualité de Conseiller Pays Principal et Chef d’Equipe en charge de l’Afrique de l’Est et Australe de 2018 à 2020.

A cette fonction, Il a fourni des appuis et conseils stratégiques, programmatiques, techniques et opérationnels à 17 pays de la région, dont il a la charge. Il a également servi au PNUD Congo de 2015 à 2018 et au PNUD Sierra Léone de 2011 à 2015, en tant que Représentant Résident Adjoint Programme et Opérations.

C’est donc un homme d’expérience qui vient représenter le programme des Nations Unis pour le Développement en qualité de représentant résident.