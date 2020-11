Bénin – Occupation anarchique des trottoirs: Abomey-Calavi est une ville de “pagaille” (Vidéo)

L’occupation spontanée et illégale des trottoirs, accotements, abords des routes, devient de plus en plus inquiétante dans la ville d’Abomey-Calavi. Une situation qui rime à de la pagaille au vu du silence coupable des autorités communales.

Depuis quelques jours, une ancienne déclaration du Président Patrice Talon a refait surface. Tournée en dérision sur la toile, cette déclaration est malheureusement la réalité qui prévaut dans le pays. Un exemple parmi tant d’autres est l’occupation spontanée et illégale des trottoirs, accotements, abords des routes dans la ville d’Abomey-Calavi.

Stationnements illégaux, exposition de meubles, étalage de pains, marchands d’unités GSM, parasol, chaises pour les buvettes et restaurants, pneus usagers des vulgarisateurs, plaques indicatives, étalages d’essence, etc., voilà le triste décor des accotements et abords des routes de la ville d’Abomey-Calavi. De Parana au carrefour maria-glétta en passant par le carrefour Tankpè, du carrefour Kpota au carrefour Arconville, les rues pavées de la Zopah…, aucun trottoir, accotement, n’est laissé libre de jour comme de nuit.

Dans un reportage publié en février dernier, Bénin Web TV avait dénoncé “la pagaille” organisée par cette population de la ville dortoir en complicité avec les élus locaux. Une situation qui n’a guère changé jusqu’à présent, malgré les nouveaux élus en place. Le plus désolant est la route principale Cotonou-Akassato où le trafic aux heures de pointe est très dense faisant de cette route un calvaire pour le piéton. En témoigne la vidéo ci-dessous …

La population, entre ignorance et entêtement

Si beaucoup savent qu’ils sont dans l’illégalité, certains occupants de l’espace public ignorent totalement à quoi ils s’exposent. Une opération de sensibilisation s’avère alors indispensable pour mettre tout le monde au même diapason. Ne sachant pas que l’occupation de ces trottoirs par les commerces est à l’origine de problèmes d’engorgement et de congestion urbains, la population ne mesure pas l’ampleur des dommages qu’elle peut engendrer par son incivisme.

De plus, beaucoup de propriétaires terriens ne savent pas que l’espace d’une parcelle s’arrête sur la limite du bornage; d’où l’interpellation des autorités communales et préfectorales sur des opérations de sensibilisation pour la libération des espaces publics, surtout sur les principaux abords de voie de la ville d’Abomey-Calavi.

Si la confusion demeure dans la tête de plus d’un, quant à la frontière entre l’espace public et celui privé, l’entêtement est le plus grand mal dont souffre la population de Calavi. Un entêtement renforcé par le silence de la municipalité qui semble se dérober à ses obligations. Seule une fermeté de l’autorité peut décourager les plus “têtus” qui continuent d’empêcher les usagers de circuler librement aux abords des voies. Le Maire Angelo Ahouandjinou est alors interpellé pour l’incivisme de ses administrés.