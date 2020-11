Bénin – Obtention de récépissé: le parti “Les Démocrates” obtient le satisfecit de Sacca Lafia

La nouvelle formation politique “Les démocrates” est au bout du tunnel pour l’obtention de son “récépissé”. C’est ce qu’on peut retenir de la rencontre tenue, mardi 10 novembre 2020, entre une délégation du parti et le Ministre Sacca Lafia.

Toujours en attente de son récépissé d’enregistrement, le parti “Les Démocrates” s’est rendu, mardi 10 novembre 2020, au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP). C’est en “répondant à la demande d’audience qui lui a été adressée, que le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Monsieur Lafia Sacca a reçu une délégation du parti”.

Témoignage d’approbation du ministre

Selon le communiqué final de la rencontre, “la délégation du parti a fait part au Ministre du mécontentement des militants et sympathisants du parti pour la non délivrance du récépissé à ce jour alors que toutes les formalités ont été accomplies et les exigences du ministère entièrement satisfaites”. “Le Ministre de l’intérieur a félicité le parti Les Démocrates pour la qualité du dossier qu’il a déposé” peut-on lire dans le communiqué.

Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP), Monsieur Lafia Sacca, a également “ajouté que ce dossier était le meilleur de tous ceux qu’il a traités depuis son arrivée au Ministère”. Monsieur Lafia Sacca a “affiché sa disponibilité à délivrer au parti son récépissé”. “Des diligences à effectuer ont été demandées. A cet égard le parti s’emploie déjà à satisfaire ces diligences” peut-on lire dans le communiqué rendu public ce mardi 10 novembre 2020.

Les militants appelés à la sérénité

“Le Président du parti invite les militants et sympathisants à la sérénité et au courage convaincu que nous gagnerons la bataille du récépissé. Restons toujours vigilants”, conclu la note.

Pour rappel, le 29 juillet 2020, le parti « Les Démocrates » dont l’ancien président Boni Yayi est un des membres fondateurs, a déposé les documents nécessaires pour la déclaration de constitution du parti au MISP. Jusqu’à présent, le parti qui se veut être “l’opposition réelle à Patrice Talon”, selon les mots de son Président Éric Houndété, n’a toujours pas encore obtenu son “récépissé”. Reçu le dimanche 4 Octobre 2020 dans une émission à BENIN WEB TV, l’honorable Jude Lodjou avait déclaré n’éprouver aucune inquiétude.