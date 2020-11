Bénin: Natitingou pris en “otage” par des malfrats, la population crie au secours

Depuis quelques semaines, l’insécurité a pris une ampleur inquiétante dans la ville de Natitingou. Face à ce drame qui sème la psychose, la population donne de la voix et appelle les autorités sécuritaires au secours.

A Natitingou, les malfrats imposent leur dictat et défient sans-gêne la police républicaine. Les derniers faits de vol et de braquage illustrent à suffisance le niveau d’insécurité qui règne dans cette ville. De simples usagers, et surtout des conducteurs de taxi-moto, sont souvent victimes de braquage à main armée. A en croire des autorités locales, les malfrats opèrent souvent avec des poignards ou des pistolets de fabrication artisanale.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs ressortissants de la ville ont donné de la voix. C’est ainsi qu’est né le mouvement “Sauvons Natitingou” pour attirer l’attention des autorités sur le danger. Comment en est-on arrive-là? On se pose évidement des questions sur la présence et le rôle de la police dans cette ville. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la police n’est pas absente, elle est bien là; mais visiblement dépassée par les faits.

Les forces de l’ordre, en effectif réduit

Interrogé par Frissons radio, ce mercredi 25 novembre 2020, le maire de la ville de Natitingou a fait savoir que la police est aux aguets et joue son rôle. Malheureusement, ils sont en effectif réduit. A l’en croire, les réflexions actuelles sont orientées vers les stratégies à mettre en oeuvre pour renforcer l’équipe en ressource humaine.

Les autorités sécuritaires sont interpellés et invités à trouver une solution durable à ce problème, en cette veille des fêtes de fin d’année. Les actions doivent être aussi étendues à d’autres localités comme Abomey-Calavi, reconnue comme une zone dangereuse en période de fête.