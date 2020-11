Bénin: mauvaise nouvelle pour le Bloc Républicain

Le Bloc Républicain (BR) est endeuillé. Le parti a perdu l’un de ses membres, en la personne de Liamidi Bello, conseiller élu dans le 7ème arrondissement de Cotonou. Suite à cette triste nouvelle, le Secrétaire Général National du BR, Abdoulaye Bio Tchané, a présenté ses condoléances à la famille éplorée.

Liamidi Bello est passé de vie à trépas ce samedi 31 octobre 2020. Conseiller élu sur la liste BR, dans la ville de Cotonou, son départ est une grosse perte pour le parti présidentiel. “C’est un coup dur pour notre famille politique qui vient ainsi de perdre un de ses vaillants membres, un militant chevronné, un homme engagé”, a reconnu Abdoulaye Bio Tchané. La nouvelle intervention à un moment où le parti s’apprête à peaufiner sa stratégie, en vue de la présidentielle 2021.

Au nom du Bureau exécutif du Bloc Républicain et en son nom propre, Abdoulaye Bio Tchané présente ses condoléances les plus sincères à la famille BELLO. “J’invite par la même occasion tous les militants BR à assister et exprimer de diverses manières leurs soutiens à la famille éplorée, dans ces moments douloureux”, a-t-il conclu.