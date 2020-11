Bénin – Marche des femmes: la FCBE accusée d’avoir démobilisé la manifestation, Garba Yaya s’en défend

Le samedi 31 Octobre 2020, les femmes ont battu le macadam pour inviter les acteurs politiques à la préservation de la paix. Certains maires FCBE sont accusés par les manifestants d’avoir tenté d’empêcher la marche dans leur Commune.

La marche des femmes de ce samedi 31 Octobre 2020 n’a pas eu la forte mobilisation attendue par les initiateurs de ce mouvement de mécontentement.

Selon des informations proches du comité d’organisation, certains maires ont usé de leur influence pour empêcher les manifestations sur leur territoire de compétence.

Les organisateurs de la marche accusent notamment Force Cauris pour un Bénin Emergent d’avoir soudoyé certaines femmes pour les dissuader de participer à la marche, notamment dans la cité des Kobourou.

Dans des témoignages audio abondamment relayés sur les réseaux sociaux, certaines femmes estiment que le parti cauri aurait tenté d’empêcher la marche, notamment dans les Communes contrôlées par cette formation politique.

C’est le cas par exemple de la Commune de Bembèrèkè qui a été mise en indexe par des manifestants. Le maire Garba Yaya, selon les dires de ces derniers, a empêché la marche des femmes sur son territoire.

Réaction du Maire Garba Yaya…

Accusé d’être parmi les personnalités ayant tenté de faire échouer la marche des femmes du Dimanche 31 Octobre, le maire de la Commune de Bembèrèkè rompt le silence et se défend.

Garba Yaya ne se reconnait pas dans les accusations portées sur sa personnes, notamment par l’ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2016, Bertin Koovi.

L’édile de la ville de Bembèrèkè dans sa défense a affirmé qu’il était même absent sur le territoire de sa commune pendant 11 jours pour des obligations liées à ses fonctions de première autorité de la Commune.

“Je n’ai jamais été informé ni par mes adjoints ni par ma secrétaire qu’une quelconque demande d’autorisation de marche est venue au niveau de la mairie“ Garba Yaya

Pour Garba Yaya, on ne peut pas être de l’opposition et organiser une marche dans une commune où la première autorité est de l’opposition sans qu’il n’en soit averti et que des organisateurs choisissent des personnes qui ne représentent que leur propre ombre pour représenter des femmes.

Répondant à l’accusation de Bertin Koovi, le maire estime que dans ses déclarations, ce fondamentaliste fait souvent de la publicité gratuite au chef de l’Etat.