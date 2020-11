Bénin: l’international Olivier Verdon testé positif au coronavirus

Triste nouvelle pour les Ecureuils du Bénin. Sélectionné sur la liste des joueurs convoqués pour les éliminatoires de la CAN 2022 pour lequel le Bénin affronte le Lesotho 14 et 17 Novembre prochain ( à Porto-Novo et à Maseru), Olivier Verdon ne sera pas de la partie.

Le footballeur Olivier Verdon évoluant actuellement au poste de défenseur central au Deportivo Alavés a été testé positif au coronavirus. Du coup, il est forfait pour la double confrontation contre le Lesotho.

Pour rappel, en prélude de la double confrontation des Ecureuils face aux Likuena ( Les Crocodiles) du Lesotho, Michel Dussuyer a dévoilé la liste des 24 joueurs qui devront défendre les couleurs nationales.

Liste des joueurs convoqués par Michel Dussuyer

Gardiens :

– Allagbé Saturnin, Dijon FC

– Fabien Farnolle, BB Erzurumspor

– Marcel Dandjinou, ESAE FC

Défenseurs

Khaled Adenon, US Avranches

Assogba Youssouf, Amiens SC

Baraze Seidou, SC Schiltigheim

Hountondji Cédric, Clermont foot

Imorou Emmanuel, Thonon Evian

Kiki David, PFK Montana

Roche Yohan, Rodez AF

Verdon Olivier, PFK Ludogorets

Milieux de terrain

Adeoti Jordan, Sarpsborg 08

Agossa Jérôme Bonou, Djoliba AC

Ahlinvi Mattéo, Nîmes Olympique

d’Almeida Sessi, Valenciennes

Kossi Rodrigue, Club Africain

Mama Seibou, SC Toulon

Attaquants