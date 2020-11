Bénin-Lesotho: Sègbé-Azankpo et Nabil Yaorou en remplacement de Soukou et Verdon

Michel Dussuyer a convoqué Désiré Sègbé-Azankpo et Nabil Yaorou pour la double confrontation face au Lesotho en éliminatoire de la CAN Cameroun 2022, Les deux Écureuils vont pallier aux absences d’Olivier Verdon, Jordan Adeoti et Cebio Soukou, forfaits pour les rencontres.

Privé de trois de ses cadres pour la double confrontation face au Lesotho dans le cadre des 3è et 4è tours des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022, Michel Dussuyer vient de jouer l’une de ses cartes secrètes. Le sélectionneur national a convoqué Désiré Sègbé-Azankpo et Nabil Yaorou pour palier aux absences de Cèbio Soukou et Olivier Verdon, forfaits pour la réception des Crocodiles ce samedi au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Désiré Segbé-Azankpo rejoindra le groupe ce mercredi et Nabil Yaorou, le jeudi 12 Novembre.

Pour rappel, le Bénin est deuxième du groupe L à trois points du leader Nigéria. Les Écureuils affronteront les Crocodiles du Lesotho le 14 novembre à Porto-Novo avant de se déplacer à Maseru quatre jours plus tard. Tout résultat autre que la victoire pourrait être préjudiciable pour les deux équipes dans leur course à la qualification.