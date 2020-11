Bénin: les résultats des concours d’entrée dans les écoles universitaires, disponibles en ligne

Les résultats des concours d’entrée dans les écoles et instituts universitaires publics sont disponibles depuis quelques heures. Comme il a été le cas pour les examen du BAC, BEPC et CEP, l’équipe technique du Ministère du numérique et de la digitalisation (MND) a rendu accessibles ces résultats sur la plate-forme “eRESULTATS”.

Les candidats aux différents concours d’entrée dans les écoles et instituts universitaires peuvent consulter les résultats en ligne. Ils ont juste à se connecter sur la plateforme https://eresultats.bj. Une fois sur la plateforme, les candidats peuvent consulter les résultats en fonction du concours pour lequel ils ont composé.

Chers internautes,



Les résultats des concours d'entrée dans les écoles et instituts universitaires du Bénin sont maintenant disponibles et consultables sur https://t.co/bOvq3PAr9d



eRESULTATS, et votre résultat vient à vous en quelques clics !

“eRESULTATS” est une plateforme numérique mise en place par le gouvernement, par le truchement technique du Ministère du numérique et de la digitalisation. Depuis Août 2020, cette plateforme a révolutionné le système de proclamation des résultats d’examens et concours au Bénin. Pour le compte du BAC, BEPC et CEP, session 2020, on a noté plus de 3 millions de recherches effectuées sur cette plate-forme en quelques jours.