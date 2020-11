Bénin: les grandes décisions du conseil des ministres du 11 Novembre 2020

Le gouvernement de la rupture a tenu ce mercredi 11 novembre 2020 son conclave hebdomadaire.

Au cours de ce conseil des ministres qui a eu lieu en présence effective du chef de l’Etat, le président Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises. Trouvez ci-dessous l’essentiels des points abordés.

MESURES NORMATIVES

Fixation des modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 du soja ;

Adoption du décret portant acréation, organisation et attributions du Comité national de suivi de la Zone de libre-échange continentale africaine ;

Autorisation de lancement de la campagne de commercialisation du coton graine au titre de la campagne 2020-2021 ;

Nomination des membres du Conseil d’administration de l’Ecole des Métiers du Numérique ;

Nomination des membres du Conseil d’administration du Centre de perfectionnement du personnel des entreprises (CPPE) .

COMMUNICATIONS

Réalisation d’études dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé ;

Mutation institutionnelle de la Direction générale de l’Eau ;

Contractualisation pour la mission de maîtrise d’œuvre du projet de construction du Centre des Affaires maritimes de Cotonou ;

Mise en concession des rizeries de Malanville et de Glazoué .

MESURES INDIVIDUELLES

Nominations :

au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts ;

au ministère du Numérique et de la Digitalisation.