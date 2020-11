Bénin – “Les Démocrates”: Sacca Lafia désormais le dos au mur, selon Eric Houndété

Au Bénin, les responsables de “Les Démocrates” pensent pouvoir entrer, dans les tout prochains jours, en possession du récépissé provisoire de leur parti. Leur présence au ministère ce mardi a renforcé leur certitude.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia, a désormais le dos au mur. Qu’il le veuille ou non, il libérera, les jours à venir, le récépissé provisoire du parti en gestation.

C’est du moins la certitude affichée par le président du parti, Eric Houndété, à la faveur de la cérémonie d’adhésion de “Le Nationaliste” de Iréné Agossa.

Faisant le point de leur récente visite au ministère de l’intérieur dans le cadre de l’obtention du récépissé du parti, l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale a fait savoir que plus rien ne retient la délivrance de ce récépissé.

Selon lui, l’administration invente des excuses pour perturber les responsables du parti, pour retarder le parti, parce que les nouveaux dirigeants du pays ont peur de ce que pourrait devenir ce creuset sur l’échiquier politique.

“Ils ont peur. ‘’Les Démocrates’’, lorsque ça va éclore, ils savent ce que ça va donner“ Eric Houndété

Pour le président du parti, Eric Houndété, il n’y a rien de compliqué dans la délivrance du récépissé provisoire. Selon lui, le récépissé provisoire, c’est juste un bout de papier qu’on vous donne lorsque vous déposez des documents.

Normalement, poursuit-il, le jour où vous déposez vos dossiers, vous devriez prendre votre récépissé provisoire et quand on a contrôlé et que tout est au point, on vous donne le récépissé définitif.

Avec l’argument de la procuration, ils se sont ligotés eux-mêmes…

A en croire Eric Houndété, avec le régime de Patrice Talon, tout est à l’envers. “On prend vos dossiers, on s’assoit dessus pendant trois mois avant de vous délivrer le récépissé provisoire, si on en a le bon vouloir. Je vais vous le dire, ils vont en inventer, mais ils finiront par descendre”, a martelé le président du parti en création.

Selon lui, Les Démocrates existe déjà et il peuvent continuer leur jeu. “Nous avons fait un tour au ministère hier. Ils nous ont dit qu’il fallait des procurations”, a rapporté Eric Houndété.

Nous leur avons posé la question de savoir, poursuit-il, la loi qui prévoit cela. A cette question, le ministre de l’intérieur n’a pas été en mesure de trouver la loi qui a prévu que les absents à un congrès puissent donner procuration.

“Aucune loi ne dispose qu’il faut des procurations pour des gens qui ne viennent pas au congrès d’un parti. Aucune loi. Il n’y en a pas. Le Ministre a cherché, il n’a pas trouvé. Ensuite, nous lui avons expliqué, ce qu’on appelle procuration.“ Eric Houndété

Avec cette nouvelle invention, rassure-t-il, le ministre lui-même s’est passé la corde au cou et n’a plus le choix que de délivrer le récépissé provisoire.

D’après Eric Houndété, nulle part au monde, on ne pourrait exiger de procurations pour un parti qui est en construction. Mieux, précise-t-il, on était en période de confinement et le parti ne saurait prendre le risque de rassembler mille cent cinquante-cinq (1155) personnes dans une salle pour tenir une réunion.

Nous sommes dans un régime d’abus d’autorité, c’est pourquoi ils nous font perdre du temps. Mais avec leur dernière recommandation (procurations), ils se sont eux-mêmes ligotés et délivreront le récépissé sous peu, qu’ils le veuillent ou non, conclut-il.