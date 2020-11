Bénin: les corps sans vie de 02 enfants retrouvés dans des latrines, leur mère arrêtée

Deux enfants ont été retrouvés morts dans les latrines à Allada, au quartier Dogoudo, le vendredi 20 novembre 2020. Soupçonnée par le voisinage d’être à l’origine du drame, la mère des deux enfants a été interpellée par la police.

Les corps sans vie de deux enfants ont été respectivement repêchés des latrines de 17 et 20 mètres. Le premier est âgé de trois ans et le second n’avait que 15 mois. Selon les informations rapportées par ABP, la mère des deux victimes est accusée d’infanticide. Selon le voisinage, elle serait en désaccord avec son mari depuis un moment.

A lire aussi : Bénin: le corps sans vie d’un homme repêché sous le pont de Womey

Considérée comme présumée coupable de la mort de ses enfants, la mère des victimes a été interpellée et gardée par la police républicaine. Selon ABP, elle sera présentée au procureur de la République près le tribunal de première instance de 2ème classe d’Allada.