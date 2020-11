Bénin: « Les 5 ans sont passés très vite (…) moi-même je ne suis pas satisfait », Patrice Talon

En tournée nationale, Patrice Talon fait une confession à Savè. Lors de ses échanges avec les élus, sages et jeunes, le Chef de l’Etat a avoué que les cinq ans de son mandat sont passés très vite.

Face à l’immensité du travail qu’il était appelé à abattre, Patrice Talon avoue qu’il a été pris de court par le temps. « Les 5 années sont passées très vite et pour vous dire la vérité, moi-même je ne suis pas satisfait », a-t-il déclaré, selon les propos rapportés par La Nation. Patrice Talon a quand même rappelé qu’au cours de ces 05 ans, son gouvernement s’est mis au travail pour mettre le Bénin sur les rails du développement.

Le Président de la république regrette n’avoir pas été très présent sur le terrain, à la rencontre des populations à travers le pays. « C’est avec regret que je me rends compte que je n’ai pas pu faire le tour et comme il n’est jamais trop tard pour bien faire, j’ai décidé de faire le tour et de commencer par Savè », a-t-il indiqué.

A quelques mois de la fin de son mandat, Patrice Talon prend des engagements vis-à-vis de Savè

Face aux doléances de la population, représentée par le maire, Patirce Talon a promis que certaines actions seront menée en faveur de la ville de Savè. En matière de formation professionnelle, le Chef de l’Etat a annoncé la création d’un lycée technique moderne dans la ville.

Il a également annoncé que le pont de l’Okpara sera réalisé, des rues de Savè asphaltées. Des démarches seront également menées pour le payement des redevances relatives au poste de péage et de pesage de Diho dues au titre des années 2019 et 2020.

Patrice Talon face aux réalités du pouvoir

A sa prise de pouvoir, le Président Talon avait promis fait un seul mandat à la tête du Bénin. Pour se justifier, il soutenait dans le temps qu’un seul mandat suffisait pour faire le job. Il a promis le faire; même son projet d’institutionnaliser le mandat unique n’avait pas passé. « Si par extraordinaire, le mandat unique ne passait pas, dans tous les cas, à titre personnel, je ferai le mandat unique pour montrer à mes concitoyens que j’y crois fermement et qu’en cinq ans on peut faire le job et laisser la tâche à d’autres personnes. », avait-il déclaré.

Aujourd’hui, les propos du Chef de l’Etat semblent donner raison Yahya Jammeh. En effet, dans une interview accordée à Jeune Afrique en 2016, Yahya Jammeh a fait savoir que cette option de mandat unique du Président Patrice Talon résulterait du fait qu’il soit nouveau dans le système. “[Rires] Il est nouveau…”, avait-il répondu au journaliste qui voulait avoir son avis sur la déclaration du président Béninois.

Depuis sa promesse de 2016, Patrice Talon s’est confronté à la réalité du pouvoir d’Etat. Beaucoup de choses se sont passées, et ses déclarations ont bien varié dans le temps. A tout ceci, s’ajoutent les pressions de ses partisans qui lui souhaitent un second mandat. Autant d’éléments qui donnent déjà un début de vérité aux propos de Yahya Jammeh.