Bénin: l’Ensemble artistique et culturel des étudiants annonce les JPO 2020

l’Ensemble artistique et culturel des étudiants (EACE) annonce vouloir organiser des journées portes ouvertes au public du 10 au 14 novembre 2020. En conférence de presse ce lundi 03 nombre, les responsables de l’institution ont donné des précisions sur l’événement.

La première édition des Journées portes ouvertes de l’EACE (JPO 2020) est prévue du 10 au 14 novembre 2020. Au cours de cette période, l’EACE compte se faire découvrir à travers ses différentes activités. Les JPO serviront également de cadre pour la recherche de partenariat et de financement afin de sortir l’institution de son état actuel.

Quatre activités phares sont à découvrir au cours des JOP 2020. Il s’agit de la conférence débat sur le thème des JPO intitulé “La pratique des arts et cultures en milieu universitaire: bilan, état des lieux et perspective” ; des séances de répétitions ouvertes au public ; des spectacles, expositions des arts plastiques, défilés de mode, concert et bien d’autres.