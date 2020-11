Bénin: le professeur Abiola Félix Iroko sera inhumé le 12 décembre 2020

Décédé le vendredi 13 novembre 2020, suite à un accident de la circulation, le professeur Abiola Félix Iroko sera inhumé le samedi 12 décembre 2020.

Félix Iroko sera conduit à sa dernière demeure le samedi 12 décembre 2020. Son décès tragique survenu suite à un accident de la circulation a attristé plus d’un. Abiola Félix Iroko, Professeur d’histoire à l’Université d’Abomey-Calavi et Président du Conseil Scientifique de la Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM), a marqué son parcours terrestre et restera gravé dans la mémoire des Béninois.

Né en 1946, Félix Iroko était un historien béninois originaire de Kétou. Plusieurs ouvrages sur les civilisations de l’Afrique de l’Ouest et sur l’esclavage portent sa signature. Dans un récent entretien qu’il a accordé à BENIN WEB TV, Félix Iroko a déclaré qu’ “Il faut condamner les Africains” pour la traite négrière”.