Bénin: le Maire Franck Okpeicha négocie des travaux avec le Ministre Hervé Hêhomey

Pour faciliter la mobilité dans sa commune, le maire d’Ifangni, Franck Okpeicha, a conduit une délégation pour rencontrer le Ministre en charge des Infrastructures et des Transports au Bénin, Hervé Hêhomey.

C’est pour avoir un réel développement à la base que les législateurs ont pensé à une décentralisation territoriale. Et pour réussir, les gouvernants à la base se doivent de présenter leurs grands projets visant à favoriser le développement de leur commune à l’autorité de tutelle ou à l’exécutif. C’est pour cette raison qu’une délégation de la Commune d’Ifangni, conduite par son premier responsable, le Maire Franck Okpeicha, a été reçue en audience, mardi 24 novembre 2020, par le Ministre Hervé Hêhomey en charge des Infrastructures et des Transports.

Au menu des échanges, les problèmes des infrastructures routières dans la commune d’Ifangni. La délégation a insisté sur le fait que le bitumage de la bretelle Zian-Igolo s’avère indispensable et doit être prise en compte au plus tôt. Ensuite, la construction du pont de Sokou qui relie Ifangni à Sakété, l’entretien des pistes de desserte dans la commune sont entre autres sujets discutés et négociés avec le ministre en charge des Infrastructures et des Transports. Selon la délégation, les échanges laissent augurer d’un bel avenir pour la mobilité des populations et des biens dans la commune d’Ifangni.