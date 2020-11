Bénin: le gouvernement met en concession les rizeries de Malanville et de Glazoué

A l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 11 novembre 2020, le gouvernement présente les actions fortes prévues dans le cadre de la mise en concession des rizeries de Malanville et de Glazoué. La société Premium Rice Mills Industries limited qui prend désormais en charge la gestion des deux usines a proposé un plan d’investissement de 11,5 milliards de FCFA.

Le gouvernement met en concession les rizeries de Malanville et de Glazoué. La gestion est confiée à la société Premium Rice Mills Industries limited. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, la société propose un plan d’investissement de 11, 5 milliards de FCFA et “entend créer 600 emplois directs et 3000 emplois indirects autour de ces deux industries”.

La société Premium Rice Mills Industries limited investira également pour la gestion d’une chaîne de valeur complète et intégrée du riz, d’une capacité installée de 430.000 tonnes. Cet investissement impactera “directement 650.000 producteurs et rapportera des revenus aux communautés à la base, à travers des centaines de coopératives de riziculteurs”.

Labéliser le riz béninois

L’autre défi que Premium Rice Mills Industries limited est invité à relever au cours de la gestion est de travailler à labéliser le riz béninois et à lui assurer un emballage répondant aux normes en la matière. “Enfin, les investissements prévus produiront un effet d’entraînement important sur la chaîne d’approvisionnement, la logistique, l’entreposage et d’autres industries auxiliaires, le tout axé sur la fourniture d’intrants agricoles, de matériels et outils, notamment les équipements de récolte et de conditionnement du riz paddy”, précise le Conseil.

