Bénin: le chanteur Willy Mignon clarifie sa relation avec son ex Dossi

La chanteuse Dossi, ex-femme de Willy Mignon, confirmait ce lundi 16 novembre 2020, sa rupture avec le père de son premier enfant. Alors que la nouvelle enflamme la toile, Willy Mignon est montée au créneau pour faire des clarifications.

“Au fait, Willy et moi c’est fini”, a confirmé Dossi ce lundi alors qu’elle annonçait la naissance de sa fille. “La raison principale de mon absence est ce bout de chou que j’ai entre les mains”, a-t-elle expliqué en légende d’une photo de sa fille et elle.

Il n’en fallait pas plus pour que des internautes s’en prennent à Dossi qu’ils accusent d’avoir laissé Willy Mignon pour un autre homme. Pour d’autres, Dossi voulait juste clarifier que son enfant n’est pas du concepteur du Noudjihou.

Mais pour apaiser les tensions, Willy Mignon a félicité son ex-femme et mère de son garçon, pour la naissance de sa fille. “Bonjour mes fans, joignez-vous à moi pour féliciter cette personne qui nous a été et qui continuera toujours de nous être très chère. DU FOND DE MON CŒUR, JE SOUHAITE LA BIENVENUE AU NOUVEAU-NÉ, ET UNE PAIX ET UN BONHEUR DURABLEs DANS TON FOYER”, a-t-il publié.

De son côté, Dossi a également expliqué que Willy et elle ne sont pas en guerre. “Nous sommes tous deux des artistes assez expérimentés, pour faire la part des choses”, fait-elle remarquer. Visiblement, ce message a mis fin aux polémiques et critiques contre Dossi.