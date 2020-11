Bénin: l’artiste Sagbohan Danialou “tué” une deuxième fois sur la toile

Les internautes ont encore “tué” Sagbohan Danialou. Une information faisant état de sa mort circule abondamment sur la toile depuis la soirée de ce mardi. Après quelques investigations menées par BENIN WEB TV, on s’aperçoit qu’il s’agit simplement d’une rumeur, née à la suite d’une publication qui mettait en vedette l’une des célèbres chansons de l’artiste.

Bonjour, chers amis internautes.

La mort reste imprévisible et continue de faucher quand personne ne s’y attend. On a vu tel hier, aujourd’hui il n’est plus. On a vu tel il y a une trentaine de minutes, il vient de trépasser.

Il vaut mieux vivre au jour le jour. Faire sa vie comme on le peut. C’est ce à quoi nous invite SAGBOHAN DANIALOU dans son morceau que nous vous proposons ce jour.

Bonne journée de travail à vous

MORID TV