Bénin: lancement de la 2è édition du Village du Digital”, ce vendredi 20 novembre

La deuxième édition du “Village du Digital” sera officiellement lancée ce vendredi 20 novembre 2020. Elle se déroulera sur trois jours dans la commune de Grand-Popo.

Après la première édition tenue à Tori-Bossito, plusieurs jeunes passionnés du secteur du numérique et de la digitalisation se retrouvent à Avlô (Grand-Popo) pour la 2è édition du “Village du Digital”. Du 20 au 22 novembre, les participants seront entretenus sur le thème principal intitulé : “Transformation digitale et impacts sur la société”. Plusieurs autres thématiques sont retenus et seront décortiqués par des spécialistes de divers métiers liés au numérique et à la digitalisation. Il s’agit entre autres de :

Développement personnel : les principes de l’or;

Initiation à la rédaction web;

Exploiter les potentialités de Canva pour parfaire vos Creas;

Initiation au dessin et au design graphique;

Partage d’expérience d’un entrepreneur.

Le Village du Digital est un cadre d’apprentissage, de réseautage et de divertissement. Il vise à offrir aux jeunes un espace de découverte des opportunités du digital, de réseautage, de dépassement de soi au travers de l’environnement et des conditions de vie différentes de celles habituelles.

Le “Village du Digital” répond parfaitement à la vision du gouvernement qui ambitionne faire du Bénin, un “village du numérique et de la digitalisation”. D’ailleurs, la deuxième édition du “Village du Digital” coïncide avec le “Bénin Digital Tour”, lancé depuis le 13 novembre 2020 par la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou.