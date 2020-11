Bénin: l’adhésion d’Irénée Agossa à “Les Démocrates” approuvée par “Le Nationaliste”

Irénée Agossa a rejoint, il y a quelques jours, le parti en gestation du nom de “Les Démocrates”. Ce choix a été approuvé, ce vendredi 27 novembre 2020, par les militants de “Le Nationaliste”, lors d’une séance de travail à Allada.

Dans le cadre des tractations pour l’organisation de l’élection présidentielle de 2021, le président de “Le Nationaliste” annonçait, il y a quelques jours, son adhésion total au parti politique en gestation, “Les Démocrates”. Lors d’une séance organisée ce vendredi, telle une réédition de compte, Irénée Agossa a expliqué à ses militants les raisons qui sous-tendent ce choix.

“Chers militantes et militants, nous avons fait un choix, celui de conduire le parti dans un grand groupe, le parti désormais, est au sein des “Démocrates”. pour mener un combat”, a-t-il rappelé avant d’évoquer les raisons.

Les mobiles de ce choix

“Nous sommes allés là-bas pour annoncer la victoire, nous sommes allés là-bas pour permettre à ce que nous n’ayons plus peur. Nous sommes allés là-bas, pour montrer la voie, pour montrer le chemin, afin que la victoire soit à nous. Nous sommes allés là-bas pour faire des démocrates (parti les Démocrates, NDLR) un parti du peuple, que ce parti soit confondu au peuple et que le peuple soit confondu à ce parti.” Irené Agossa

Selon les motivations d’Irénée Agossa, le peuple doit s’identifier à ce parti, car, dit-il, c’est un parti du peuple, ce n’est pas un parti du sommet, ce n’est pas un parti des intellectuels, c’est le parti de tout le monde, le parti du bas-peuple.

Pour Irénée Agossa, il ne s’agira pas uniquement d’intégrer ce parti et de baisser les bras. Le président de “Le Nationaliste” entend faire gagner “Les Démocrates” au soir de la présidentielle de 2021. “C’est ce parti qu’on a intégré et c’est ce parti que nous allons imposer partout. C’est ce parti du peuple qui va choisir le candidat du peuple et le peuple et le candidat du peuple va être élire par le peuple”, va-t-il insister.

Donc, dès que nous seront élus par le peuple, quelle que soit la force du pouvoir en place, notre victoire sera notre victoire. C’est ce qui a fait que nous avons intégré “Les Démocrates” et c’est pour ça que vous êtes là, Nous allons gagner en 2021. C’est nous qui allons gagner.” Irénée Agossa

Les militants de “Le Nationaliste” adoptent “Les Démocrates”

Conscients de l’importance de ce choix fait par leur leader, les militantes et militants, venus nombreux pour écouter leur président, ont validé cette adhésion. “Nous sommes réunis ici ce soir pour la cause du pays et de notre avenir à tous. Nous, militants du parti « Le Nationaliste », section d’Allada, avons suivi avec grand intérêt l’adhésion de notre Président au parti « Les Démocrates », a affirmé Jean Eudes Ounsougan, Porte-parole des Jeunes militants de“Le Nationaliste”, section Allada.

C’est pourquoi, au nom de tous les militants, il félicite Irenée Agossa pour son pragmatisme et lui apporte leur total soutien. “Nous l’en félicitons et lui apportons tout notre soutien. Nous profitons de cette occasion pour déclarer l’adhésion pleine et entière des membres de la section Allada au parti « Les Démocrates », va-t-il déclarer.

“Le Bénin doit changer de gouvernance”

D’après lui, la situation catastrophique que vivent les Béninois avec son lot de pauvreté, de désespoir et de suicide, a fini par les convaincre que le Bénin doit changer de gouvernance.

“Sous prétexte de réformes et de politique de développement, la vie des populations est sacrifiée. La majorité de nos concitoyens n’arrive plus à s’offrir deux repas quotidiens. Les fondamentaux de la démocratie sont sacrifiés. Les libertés sont menacées et l’appareil d’Etat est mis au service des intérêts d’un clan. L’argent a pris la place des sentiments et de l’humain. Les principaux acteurs du monde économique sont contraints à l’exil. Le chômage des jeunes a décuplé. L’accaparement des principaux secteurs d’activités du pays a induit des licenciements massifs et la privatisation des entreprises publiques. Des pères et mères sacrifiés et des familles dans la détresse ne sachant à quel saint se vouer. Voilà le visage sociopolitique que présente notre pays en ce moment. Jean Eudes Ounsougan

“Le triomphe de « Les Démocrates »

Pour ce faire, il est convaincu que la solution à toute cette situation dramatique, c’est le triomphe de « Les Démocrates ». Mieux, ils invitent les populations d’Allada à adhérer massivement à ce parti pour changer le destin de leur peuple.

“Monsieur Irenée AGOSSA, Nous sommes engagés à vos côtés pour le retour de la démocratie, la paix sociale et le développement. Nous voulons pouvoir compter sur vous pour porter notre voix dans les instances du pays”, a-t-il laissé entendre, telle une doléance.

Comme lui, Hervé Gohoun, Porte-parole des sages de “Le Nationaliste”, soutient leur adhésion à “Les Démocrates”. Il soutient: “Monsieur le Président, compte tenu de la situation socio-politique dégradante dans laquelle se trouve notre pays, nous sommes engagés à vos côtés pour le retour de la démocratie, de la paix sociale et le développement”.

Irenée Agossa pour une victoire écrasante

En course pour le fauteuil de la Marina pour le compte de la présidentielle 2021, Irenée Agossa, candidat à la candidature de “Les Démocrates”, entend donner le meilleur de lui-même pour une victoire écrasante. “Nous allons gagner en 2021, nous allons gagner, c’est nous qui allons gagner”, a insisté Irenée Agossa.

Dans son intervention, il a invité ses militants à croire à la victoire qui, souligne-t-il, est déjà à portée de main.