Bénin: la série “Hantés” de Canal+ Original démarre ce lundi 02 Novembre 2020

A partir de ce lundi 2 novembre 2020, la nouvelle série Canal+ Original, Hantés, démarre pour le bonheur des abonnés. L’annonce a été faite par la direction générale de Canal+ Bénin, le jeudi 29 octobre 2020 lors d’une conférence de presse.

Hantés est un nouveau genre jamais réalisé en Afrique. Selon la présentation faite par la direction générale de Canal+, cette 7ème série Canal+ Original est la première série africaine alliant paranormal et thriller fantastique.

A travers un défi d’écriture, de réalisation et de production, l’auteur et réalisateur sud-Africain, Gaeth Crocker, a su créer un univers fascinant et mystérieux où les trois personnages principaux, Will, Kelly et Joe, côtoient fantômes, esprits et monstres pour résoudre des intrigues dites “paranormales”.

n toile de fond, Hantés retrace la quête de Will à élucider la tragique disparition de sa sœur, ajoutant suspens et puissance à la série.

Un résultat sans appel

D’après le point fait par Fabrice Faux, Directeur des chaînes et des contenus Canal International, après 8 mois de tournage et 9 mois de post-Production, le résultat est sans appel. “Hantés est une série qui va marquer les esprits… et promet de tenir en haleine nos téléspectateurs du début jusqu’à la fin”, a-t-il promis.

Pour rappel, depuis 2018, Canal+ coproduit des séries sous le Label Canal+ Original, qui sont des fictions d’envergure, tant dans le volume des épisodes produits (séries de 8 à 12 épisodes d’une heure en moyenne) que dans la qualité de production de ces séries.

A noter que l’investissement Canal+ est considérable dans la détection, l’accompagnement et la mise en avant des talents africains issus de tous les secteurs de l’audiovisuel. Mieux, toutes les séries Canal+ Original s’inscrivent dans cette même stratégie de contribuer au développement des métiers de l’audiovisuel et à la production africaine.

Le 13e et dernier tome de Will Stone

Expert de renommée mondiale en paranormal et écrivain à succès de la saga DEAD PLACES à Londres, Will Stone retourne en Afrique du Sud, son pays natal, pour écrire le 13e et dernier tome de sa collection.

Alors que son éditeur pense qu’il y est pour trouver l’inspiration à travers des enquêtes de cas surnaturels avec la jeune blogueuse Kelly et son chauffeur et garde du corps, Joe, Will a une autre raison secrète de rentrer chez lui…

Il est enfin décidé à vouloir résoudre le grand mystère de sa vie : Qu’est-il arrivé à sa sœur Rose, âgée de 14 ans, le jour où elle a disparu dans un canal abandonné de Joburg ? S’est-elle vraiment noyée ? Ou lui est-il arrivé quelque chose d’autre ? Quelque chose… de bien plus invraisemblable ?

Plus Will se rapproche de la vérité, plus il découvre que certains fantômes ne meurent jamais.