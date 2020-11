Bénin: la Haute Ecole de Commerce et de Management célèbre l’excellence

La Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM) a tenu sa grande soirée de l’excellence, ce samedi 31 octobre 2020. En raison de la lutte contre la propagation du Coronavirus, la cérémonie s’est déroulée au Palais de la gratitude à Abomey-Calavi pour les étudiants de Cotonou, d’Abomey-Calavi et de Porto-Novo, puis projetée du campus HECM de Bohicon et du campus HECM de Parakou.

La 21ème édition de la soirée d’excellence de la Haute École de Commerce et de Management (HECM) s’est déroulée simultanément au palais de la gratitude à Abomey-Calavi, à HECM Bohicon et à HECM Parakou. C’est un triple événement, à savoir la récompense des meilleurs étudiants, la remise des diplômes aux lauréats et la prestation de serment des professeurs permanents, quatre jeunes docteurs de formations et de disciplines différentes.

Dans son alloution, le directeur Général délégué de HECM, Dr Albert Chincoun, a évoqué les innovations qui ont marqué l’année 2019-2020 à HECM. “D’abord, la certification des compétences digitales par le partenariat HECM-ICDL va surement permettre à nos étudiants d’acquérir de grandes aptitudes en utilisant des outils numériques et informatiques”, a-t-il indiqué.

L’élection de la HECM à la CCIB

Selon lui, ces certifications débutent cette année académique 2020-2021 dans les programmes d’enseignement de HECM. Mieux, il met l’accent sur l’élection de la HECM à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCIB) pour la législature 2020-2025 qui constitue une première dans l’histoire des universités publiques et privées.

Après avoir précisé que la contribution de la HECM aux travaux de cette institution aura surement un impact sur le devenir des entreprises et industries du Bénin, Dr Albert Chincou a annoncé la création d’un poste d’Assistant pédagogique chargé du contrôle qualité des tâches courantes de la HECM.

Avoir le sens de l’action et de son utilité

Très honoré de prendre la parole lors de cette solennelle circonstance, Dina Mahamat Amadou, ancien étudiant de la HECM, Directeur général de Airtel aux Seychelles, a résumé son parcourt à la HECM en trois mots: l’excellence, la persévérance et l’entrepreneuriat. C’est pourquoi, il a demandé aux récipiendaires d’avoir le sens de l’action et de son utilité, car, dit-il, les connaissances et les expériences personnelles et professionnelles acquises n’auront de sens que si elles permettent d’agir, de créer, de développer des projets concrets et utiles à la société.

Au nom de ses camarades, Luc Gandé, licence en gestion des ressources humaines et porte-parole des lauréats, a reconnu que la HECM leur a permis d’acquérir des connaissances pratiques et théoriques dans les domaines de la gestion et des nouvelles technologies. Pour elle, ces années passées à HECM furent denses, non seulement en apprentissage mais aussi en émotions fortes et rencontres.

“Nous sommes remplis d’émotion ce soir, un soir dont nous nous souviendrons encore pendant longtemps. Chers camarades lauréats, nous pouvons être fiers de notre formation et de notre parchemin qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle“. Luc Gandé

La soirée d’excellence a pris fin par la remise de lots aux meilleurs étudiants de la Haute Ecole de Commerce et de Management. En plus de leurs lots, les 10 étudiants ayant obtenu une note supérieure ou égale à 16 ont été gratifiés chacun d’une moto dame.