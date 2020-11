Bénin: la cinglante réponse de Candide Azannaï à un internaute qui lui demande de l’argent

Suite à une publication dans laquelle il invite les internautes à suivre via YouTube, son entretien intitulé “L’ÉCLAIRAGE DU LEADER”, Candide Azannaï a reçu plusieurs commentaires. Au nombre de ceux-ci, il y a celui d’un internaute qui lui demande de l’argent. “Pas de forfait prégo (prédisent, Ndlr). Partager avec nous des momo”, a-t-il écrit. Les minutes qui ont suivi, le président de Restaurer l’Espoir (RE), Candide Azannaï, a apporté une cinglante réponse.

A lire aussi : Candide Azannaï : “La tournée de Talon est une vaine tentative visant à l’amnésie”

Vous savez c’est très déshonorant pour vous d’écrire de pareilles choses ici. C’est inapproprié et inadmissible.

Vous continuez et je vous bloque et supprime de pareilles contre exemples.

Cessez de prêter flan aux salissures des gens qui vous traitent de ce que vous n’êtes pas. Distribuez des momo ! Pour quelle raison ?

Sortez de toute banalisation de vous même.

Voilà.

Candide Azannaï