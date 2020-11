Bénin: la chanteuse Sessimè fait craquer la toile avec un nouveau tatouage au bras (photo)

La célèbre chanteuse béninoise Sessimè a dévoilé ce mercredi 18 novembre 2020 un nouveau tatouage qui fait craquer la toile.

Très active sur les réseaux sociaux, la star de la musique béninoise, Christelle Bidossessi Guedou, plus connue sous le pseudonyme professionnel Sessimè, vient encore de faire parler d’elle.

A lire aussi: RDC: la chanteuse Tshala Muana relâchée

En effet, la Fana Fana Lady a dévoilé sur son compte Instagram ce mercredi 18 novembre 2020, un gros tatouage d’un verset biblique sur son avant-bras gauche. Elle a accompagné son post d’une légende tirée d’un verset biblique. « Si l’Eternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain ” Ps127, verset 1 ✨. Et s’il m’arrivait de l’oublier ou de m’éloigner de Toi, je le lirai pour me rappeler constamment que : Si je suis née, c’est pour Te servir dans ma mission et que chacune de Tes créatures sur terre a une mission donnée pour laquelle elle doit se battre. Où que j’aille, c’est pour Ta gloire que je pose chacun de mes pas. Quoi que je fasse, c’est par Toi et pour Ta gloire que je le fais. En toutes situations, c’est Toi qui décides et non les hommes, que Ton heure est la meilleure et Ton plan le BEST. Je ne suis RIEN sans Toi, mon Père Créateur, Eternel Dieu de toutes grâces, la nuit et le jour, sous les coups que je reçois, les rejets que je subis et mes semblables qui me jugent et me piétinent, Tu restes ma plus grande FORCE pour me relever. Tout se passe entre Toi et moi,mon ROI 🙌🏾✨❤️ Merci pour ma vie 🙏🏾 #GUIGO ✨ De la lumière vers la lumière ✨✨✨ #FanaFanaLady #ModernAmazon ».

Capture d’écran Instagram

Cette publication a connu une pluie de “j’aime” et de commentaires.