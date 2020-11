Bénin: la 12ème édition de WEMEXME reportée

Covid-19 oblige, la 12ème édition de WEMEXWE ne verra de grandes manifestations comme ça a été le cas des éditions précédentes. Selon Antoine Bonou, Coordonnateur général, l’immense foule qui afflue généralement sur les lieux des retrouvailles annuelles est porteuse de grands risques de propagations de la Covid-19. C’est la principale raison qui a motivé la célébration de la fête à une date ultérieure.

A lire aussi : Bénin – Wémèxwé 2020 : La coordination gagne à nouveau le pari de la 11ème édition

Mais malgré le report, la 12ème édition ne passera pas sous silence. “Toutefois, l’événement sera marqué par des cultes et autres offices religieux au cours de la période du 14 au 17 janvier 2021 dans les églises, couvents est autres lieux de cultes dans chacune de nos quatre communes et ce, dans l’observance stricte et rigoureuse des gestes barrières”, lit-on dans le communiqué.