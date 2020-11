Bénin: il demande à rencontrer Patrice Talon et sème la pagaille devant la Présidence

Scène insolite ce vendredi 13 novembre 2020 devant la Présidence de la République. Un homme accompagné d’un petit garçon a semé la pagaille sur les lieux, parce qu’il a été refoulé par la garde républicaine, alors qu’il demandait à rencontrer Patrice Talon.

Selon les informations rapportées par des témoins de la scène, l’homme tenait la main d’un petit garçon et s’est présenté devant l’entrée principale du Palais de la Marina. Comme on pouvait s’y attendre, les éléments de la garde républicaine en faction n’ont pas tardé à l’interpeller. Il a fait savoir qu’il veut rencontrer le Président de la République; mais les hommes en uniforme lui ont fait savoir que ce n’est pas possible.

Mécontent après la réponse des militaires, il a décidé de projeter violemment le petit garçon. “Tout furieux, le papa se pointe sur le bitume devant le Palais de la Marina, avec son enfant entre ses mains. Il le balance d’abord dans tous les sens, selon les témoins puis le jette sur le bitume”, rapporte le quotidien Le Potentiel. Blessé et dans un état critique, l’enfant a été conduit au CNHU pour des soins. L’homme âgé de la trentaine a, quant à lui, été maîtrisé et gardé par les éléments de la garde républicaine.