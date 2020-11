Bénin: Fred Houénou se déclare officiellement opposant au régime de Patrice Talon

Dans une nouvelle lettre ouverte adressée au peuple béninois, ce vendredi 27 novembre 2020, Fred Houénou annonce officiellement son entrée dans l’opposition. Dans son adresse, il a donné les raisons de cette décision, qui intervient à quelques mois de la fin du mandat de Patrice Talon.

Fred Houénou et le Rassemblement pour la République (RPR) rejoignent l’opposition. Après son bref passage au ministère de la communication, en tant que Conseiller technique aux actions stratégiques, le président du RPR décide de prendre officiellement position contre le régime de Patrice Talon pour, dit-il, s’opposer au “mensonge”.

La vertu cardinale de ma foi est le refus du mensonge, parce que c’est la seule attitude qui réconcilie l’homme avec son créateur et réconciliera à la fin les Béninois avec la politique. Voilà pourquoi je viens vous annoncer solennellement mon entrée en opposition au régime du président Patrice Talon. Fred Houénou

Après sa démission au ministère de la communication, Fred Houénou nourrissait toujours le vœu de pouvoir accompagner le Président de la Républicaine dans ses actions si ce dernier sollicitait un second mandat dans l’humilité, apprenant de ses erreurs et avec l’assurance de redonner confiance aux Béninois. Mais le président du RPR semble avoir été déçu par la tournée du Chef de l’Etat, en cours. “Mais en lieu et place, nous avons eu droit à des rencontres (…) avec un discours qui montre la certitude de celui qui, persuadé d’être dans le vrai parce que sans doctrine, marche avec détermination vers l’abîme”, fait-il constater.

Fred Houénou se désole de constater que Patrice Talon ne tient pas un langage de vérité avec ses compatriotes. Il aurait souhaité que le Chef de l’Etat reconnaisse ses erreurs, ses échecs et les défaillances de sa gestion. “L’honnêteté à la place de cet excès d’habileté qui, en politique, est l’une des formes achevées du cynisme. L’honnêteté qui reconnait l’erreur, qui reconnait l’échec, qui reconnait les défaillances et qui les assume. Comment gagner la confiance de ses concitoyens si l’on n’est pas capable de dire ‘je me suis trompé?”‘, s’est-il interrogé.

