Bénin – Financement des partis: la Céna justifie le prélèvement de 20% opéré sur les 1,5 milliards

Ce jeudi 05 novembre 2020, les partis politiques ont officiellement reçu leur chèque à la Commission électorale nationale autonome (Céna), dans le cadre du financement public des partis politiques. Sur les 1,5 milliards de FCFA débloqués, la Céna a retenu 20%. Le Commissaire aux comptes de la Céna donne les raisons de cet état de chose.

Sur les 1,5 milliards de FCFA destinés au financement des trois partis politiques éligibles, c’est 80% qui ont été distribués. La Céna a fait une rétention de 20%. Selon Abou Adam Soulé, Commissaire aux comptes de la Céna, cette rétention est justifiée par deux raisons majeures.

A lire aussi : Bénin – Financement des partis politiques: l’UP, le BR et la FCBE ont reçu officiellement leur chèque

Au micro de Frissons radio, il a expliqué que les 20% ont été gardés en cas de contestation de la répartition par l’un des partis. La seconde raison évoquée se base sur les éventuelles décisions de la Cour suprême qui pourraient venir remettre en cause les nombres d’élus communaux détenus par les partis politiques. Il a précisé que ces 20% seront redistribués dans quelques temps, s’il n’y a pas contestation et décisions de la Cour suprême.

La répartition des 80%

Selon la clé de répartition retenue, l’Union Progressiste (UP) a reçu une somme de 590,5 millions, le Bloc Républicain (BR), 505,9, et la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), 103,5 millions de FCfa. Le président de la Céna, Emmanuel Tiando, a rappelé que la part du financement à recevoir par les partis politiques éligibles, couvre les deux derniers trimestres de l’année et s’élève à 1,5 milliard de francs Cfa.