Bénin – Fichier national de nomination des cadres: les résultats de la campagne spéciale connus

Lancée le 1er Février 2020 au Lycée Technique Coulibaly de Cotonou, la campagne spéciale d’inscription au fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques vient de livrer ses résultats.

Après la première et la deuxième campagne, les résultats de la campagne spéciale des inscrits au fichier national d’admission et de nomination des cadres sont déjà connus.

En effet, à l’issue du conseil des ministres en sa session de ce jour, mercredi 4 Novembre 2020, le gouvernement a examiné le compte-rendu de la deuxième campagne et le point des travaux de la campagne spéciale d’inscription au Fichier national d’admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques.

Il en ressort que cette deuxième campagne d’inscription a enregistré 115 candidats, dont certains cas sont réservés ou nécessitent un complément d’enquête de moralité, 92 candidats sont retenus pour être inscrits dans le Fichier.

Quant à la campagne spéciale, elle a permis de recevoir 385 candidatures en ligne, dont 230 ont été confirmés par le dépôt de dossiers physiques.

Après étude des dossiers, 162 candidats, dont 39 au poste de Directeur des systèmes d’Information (Dsi) et 123 au poste de Spécialiste des marchés publics (Smp), ont été retenus pour la phase du test psychotechnique et des entretiens individuels.

A cette étape, 147 candidats (32 Dsi et 115 Smp) se sont présentés et 53, dont 13 Dsi et 40 Smp, ont rempli les conditions pour faire l’objet d’enquête de moralité.

Quid de la campagne spéciale?

Créé en République du Bénin, par décret n° 2016-477 du 11 août 2016, le fichier national d’admission et de nomination des cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques, est un fichier de cadres proposables à nomination aux postes de la chaîne des dépenses publiques, constitué à l’issue d’une procédure comprenant les étapes suivantes :

· acte de candidature sur une plateforme en ligne, pour les postes ouverts, suivi du dépôt d’un dossier, dont les pièces constitutives sont précisées ci-dessous ;

· passation d’un test psychotechnique pour les candidats, dont les candidatures remplissent les conditions spécifiées par les fiches descriptives des postes ouverts, disponibles sur la plateforme en ligne ;

· entretiens individuels, à la suite du test psychotechnique ;

· enquête de moralité sur les candidats retenus à l’issue du test psychotechnique et des entretiens individuels ;

· inscription au fichier national des candidats dont les résultats de l’enquête de moralité sont satisfaisants.

Les postes ouverts et faisant l’objet de l’appel à candidature pour la campagne spéciale sont les suivants :

1. Directeur des systèmes d’information ;

2. Spécialiste des marchés publics.