Bénin: en visite de constat dans les marchés de Cotonou, Talon prend des engagements pour Ganhi

Le président Patrice Talon était ce mardi 3 Novembre 2020 dans les marchés secondaires de Cotonou. Il a profité de cette descente pour faire un détour au marché Ganhi. A ce niveau, il a pris des engagements.

Le chef de l’Etat, Patrice Talon, a fait ce mardi une descente dans les marchés secondaires de Cotonou pour s’informer de l’état d’avancement des travaux de rénovation desdits marchés.

Accompagné pour la circonstance du ministre du cadre de vie et du développement durable, Josée Didier Tonato, et de madame la ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Alimatou Assouman, Patrice Talon a sillonné plusieurs marchés de la ville, dont ceux de PK3, Aïdjèdo, Wologuèdè, Ganhi et Mènontin.

Au niveau de Ganhi qui n’était en réalité pas prévu dans le périple parce que n’étant pas un marché en rénovation, le chef de l’Etat est surpris par l’état du marché. Situé en plein cœur d’un grand centre d’affaires, l’aspect que présente le marché n’est pas du goût du président de la République qui a pris sur place des engagements.

Extrait des propos du ministre du cadre de vie, M. @JoseTonato au terme de la visite du #Prbenin #PatriceTALON sur les chantiers de construction des marchés dans la ville de #Cotonou.

Selon des sources rapportées par “Les pharaons”, le président de la République a échangé avec les responsables en charge de la gestion du marché et fait part de sa volonté de relooker ce centre commercial.

Selon des indiscrétions, les travaux de rénovation de ce centre commercial pourraient être lancés d’ici les mois à venir.

Pour bon nombre de concitoyens, cette descente du chef de l’Etat, quelques jours seulement après la marche de protestation organisée par les femmes des marchés, est un test pour vérifier si ces femmes ne sont pas simplement manipulées par des politiques.

Quid du projet de rénovation des marchés urbains?

Dans le cadre du projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux, prévu dans le programme d’action du gouvernement, le Ministre du cadre de vie et du développement durable, M. José Tonato, a procédé le jeudi 12 décembre 2019 à la remise officielle des sites devant abriter les marchés du lot 1 du projet.

C’était au cours d’une cérémonie qui a eu pour cadre le marché d’Aïdjedo, en présence de la Ministre de l’industrie et du commerce, Mme Shadiya Alimatou ASSOUMAN, des autorités départementales et municipales.

Les travaux du lot 1 officiellement lancés ce jour concernaient 9 marchés secondaires à savoir: les marchés de Gbégamey, Mènontin, Wologuèdè, Cadjèhoun, Tokplégbé, Aïdjèdo, Midombo, Sainte Trinité et PK3.

Ce sont en effet l’évolution des travaux de rénovation des ces marchés secondaires qui a fait sortir le président Talon de la présidence de la république.