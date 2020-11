Bénin: Djogbénou, Amoussou, Salami…autour d’un colloque sur les réformes politiques

Le colloque de la rentrée, ouvert ce mercredi 18 Novembre 2020 à l’UAC, a réuni, autour de plusieurs communications, des personnalités comme le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou.

Prévu pour durer 48 heures, le colloque international sur les réformes politiques au Bénin se tient depuis ce matin à l’amphi Idriss Deby sur le campus universitaire d’Abomey-Calavi.

A Lire aussi: Bénin: mis sous convocation, Patrice Houssou-Guèdè devant le juge ce mercredi

Cet événement scientifique qui a mobilisé d’éminents professeurs d’université sera meublé par plusieurs communications. Organisé par des laboratoires et Centres de recherches universitaires, tels que CEDAT, CESPo, CREDIJ, LARRED, respectivement appartenant aux professeurs Ibrahim Salami, Kakaï Glèlè, Joseph Djogbénou et Dodji Amouzouvi, ledit congrès connaîtra la participation de Bruno Amoussou.

Le colloque a démarré par le mot de bienvenu du Professeur Dodji Amouzouvi, président du comité d’organisation. Il a été suivi par le professeur Joseph Djogbénou, président de la cour constitutionnel qui a introduit les travaux.

Le discours d’ouverture a été prononcé par Monsieur Maxime da Cruz, recteur de l’université d’Abomey-Calavi.

Aperçu des différentes communications…

Plusieurs communications sont prévues au cours de ce colloque international sur les réformes politiques en République du Bénin. Il s’agit, entre autres:

“Sociétés et Réformes en Afrique et au Bénin : Perceptions et vécus des déterminants sociopolitiques, juridiques et propositions pour un vivre ensemble harmonieux.“, c’est par ce thème inaugural développé par Bruno Amoussou, président de l’Union Progressiste, que s’ouvriront les différentes communications.

Le professeur Joseph Djogbénou, président de la cour constitutionnelle, se penchera sur le thème “ Sociétés et Réformes au Bénin : Une analyse juridique à partir du code pénal et de la révision de la constitution“.

La troisième communication, présentée par le professeur Ibrahim Salami aura pour thème, “Analyse juridique et politique du parrainage et du duo présidentiel.“.

Précisons que le thème central du colloque est “Réformes et Sociétés : « une perspective croisée des sciences administratives, juridiques et sociologique“

Le colloque prendra fin ce jeudi 19 Novembre 2020 après des échanges qui permettront d’éclaircir un peu le ciel des réformes en cours dans le pays, notamment les réformes politiques.