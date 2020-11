Bénin – Discours de Talon pendant la tournée: «c’est de ce langage de vérité dont a besoin le peuple», Pr Octavianus Akpabli

La tournée entamée par le président de la république Patrice talon est l’actualité du moment au Bénin et les réactions fusent de partout qui pour admirer le charisme du président, qui pour critiquer. Pour le professeur Octavianus Akpabli, la démarche du chef de l’Etat est à applaudir pour le « discours de vérité qu’il tient avec son peuple ».

Le professeur d’université, Akpabli, n’a pas mâché ses mots pour apprécier le caractère très logique de la démarche du président Talon d’entamer une tournée dans le pays après près de cinq années de travail. Pour lui, « le président Talon a vu juste » de faire cette tournée maintenant, même si plusieurs critiques y voient une campagne voilée pour une éventuelle candidature pour sa propre succession. « Il est de bon ton et tout à fait normal qu’un Chef d’Etat sérieux à l’image de Patrice Talon ne reste pas dans les quatre murs du palais pour se contenter des rapports qu’on lui présente », indique l’universitaire.

Selon lui, le président doit pouvoir sortir de son palais pour apprécier de lui-même ses œuvres, ce qui est fait et ce qui reste à faire, et y apporter un amendement conséquent. « C’est une démarche salutaire », indique le professeur Akpabli qui appelle le président à en faire plus et à prendre par toutes les communes du pays. En ce qui concerne le rapport de la tournée à la présidentielle prochaine, l’homme de la maison des hautes études du Bénin, indique que « depuis son avènement au pouvoir, le chantre de la rupture et du nouveau départ ne s’est pas inscrit dans une logique de populisme sur fond de descente sur le terrain à l’approche de telle ou telle autre élection ; et ce n’est pas maintenant qu’il a déjà la confiance des Béninois qu’il va le faire ».

« Les Béninois sont entièrement acquis à la cause du président de la République » Professeur Octavianus Akpabli

Alors que les images rapportées par les médias sociaux et autres médias classiques, montrent des populations plutôt excitées à la vue du président, dans les différentes localités déjà parcourues, le professeur Octavianus Akpabli indique qu’il n’en faut pas plus pour affirmer avec certitude que « c’est la preuve que les Béninois sont entièrement acquis à la cause du président de la République ». Pour lui, le président tient devant le peuple, « un discours de vérité » à chaque étape sans entrer dans ce qui appelle de la démagogie.

« A Savè par exemple le président de la République son Excellence Monsieur Patrice Talon a parlé de l’argent qui dit-on, circulait et qui ne circule plus depuis son arrivée; il a avoué que c’était de l’argent volé et a situé les responsabilités avant de rassurer son peuple que l’argent que le pauvre prend pour payer ses impôts ne servira plus à enrichir les ministres, les maires, les députés ou une minorité », a rappelé le professeur Akpabli. « C’est de ce langage de vérité dont a besoin le peuple béninois ; je salue le président de la République pour cela », a-t-il conclu.