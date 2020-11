Bénin: des nouvelles de Faty et Dah Adagboto après leur grave accident de voiture

La chanteuse Faty et Dah Adagboto ont été victimes d’un grave accident de voiture vendredi dernier. Au lendemain de ce drame, l’Association des Managers Culturels Actifs du Bénin (AMACAB) a rassuré les fans sur l’état de santé des deux acteurs du showbiz béninois.

Dah ADagboto et son artiste Faty se portent bien. Selon les informations de l’Association des Managers Culturels Actifs du Bénin (AMACAB), les deux acteurs du showbiz béninois sont hors de danger.

“Vous avez tous été informés, il y a quelques heures de l’accident de circulation qu’ont subi nos collègues, le manager COHOUN Giraud (DAH ADAGBOTO) et son artiste FATY”, a rappelé l’Amacab sur sa page Facebook.

Après avoir remercié toute la population, l’Association des Managers Culturels Actifs du Bénin (AMACAB) a rassuré tous les acteurs culturels, amis, parents qui ne cessent d’appeler pour s’enquérir de la situation de l’état stable des victimes. “Grâce au Tout-puissant et aux mânes de nos ancêtres, ils vont bien. Restons en prière et soyons sereins”, peut-on lire en légende des clichés de Faty et Dah Adagbo sur la page Facebook de l’Amacab.

Pour rappel, Blue Diamond annonçait hier que Faty s’en est sortie avec quelques blessures alors que Dah Adagboto souffre d’une lésion crânienne.