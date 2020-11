Bénin: des “klébés” de la “rupture” en grève, ça boude à quelques mois de la fin de mandat

Désignés sur la toile par le pseudo “klébés”, ils sont pour la plupart de jeunes web-activistes qui défendent le gouvernement sur les réseaux sociaux. Tel un bouclier humain, ils offrent leurs poitrines et subissent parfois même les pires humiliations dans l’exercice de leur job de “défenseur”. Mais de plus en plus, la démotivation gagne leur rang. Ces derniers jours, beaucoup semblent avoir déposé les armes.

Ils ont choisi un moment crucial pour manifester leur mécontentement. En cette période de tournée nationale du Chef de l’Etat, où ils sont très sollicités, certains “klébés” ont décidé de ne pas répondre à l’appel. Ils ont déposé les armes et sont désormais spectateurs, en mode “Alodogba”. Bien entendu, il ne s’agit pas d’un mécontentement exprimé à la face du monde, il ne pouvait d’ailleurs en être autrement.

C’est leur absence sur la tournée du Président de la République qui a suscité des interrogations. Des interrogations auxquelles certains d’entre eux ont répondu volontiers. Selon plusieurs d’entre eux qui se sont confiés à Benin Web TV, on retient qu’ils sont déçus et ne veulent plus prendre de “risques pendant que d’autres jouissent des fruits de leurs efforts”. Visiblement, il y aurait eu des promesses non tenues, et à quelques mois de la fin du mandat du Président Patrice Talon, la crainte de ne pas voir ces promesses devenues réalités, taraude les esprits.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase

Les mécontents estiment qu’ils sont laissés à la touche pendant que des partisans de la 25è heure, “des gens qu’il y a encore quelques mois les attaquaient” se font nommer et jouissent des avantages. Une situation paradoxale que les web-activistes, défenseurs du gouvernement de Patrice Talon refusent d’accepter.

Certains dans le lot, qui reconnaissent que ce job de “défenseur” du gouvernement n’est pas sans retombées financières, même s’ils pensent que ce sont des miettes, attendent visiblement des nominations pour leur permettre d’être au cœur de l’action. “Il y a des gens parmi nous qui ont des compétences qu’il faut et qui méritent d’être promus pour mieux assumer et défendre les actions du gouvernement”, a confié un mécontent.

Ils ne sont pas tous mécontents…

Si certains sont mécontents et ne veulent plus donner leurs poitrines pour encaisser des critiques acerbes, d’autres s’y plaisent et continuent le job à cœur joie. La preuve, la tournée du Président de la République n’est pas pour autant passée inaperçue sur la toile, malgré la fronde. Même si la publication des informations à ce sujet s’est réduite à une poignée de web-activistes pro-gouvernements, il y a quand même eu de nombreuses publications à ce sujet, et des posts pour comme d’habitude, chanter les louanges du chantre du “Nouveau Départ”.

Contrairement aux mécontents, ceux-ci ont donc préféré continuer le travail. Entre espoir et résignation, ils répondent présents à l’appel et sont plus que jamais déterminés. Leurs publications, ces derniers jours, en disent long.

Le sujet fait grand bruit sur la toile

La situation a suscité un grand débat sur Facebook, suite à la publication d’une internaute, connue sous le profil Kimber McDonald. Dans sa publication, elle a taclé dans tous les sens. Elle semble comprendre les “klébés” mécontents ; mais dans le même temps elle dénonce une attitude chez ces derniers. “Je comprends certes votre combat. Vous risquez votre vie pour défendre un gouvernement et au finish on vous laisse pour nommer les autres, c’est très frustrant et révoltant. Mais dites moi, vous défendez la cause des Béninois ou bien vous défendez votre propre intérêt ??”, a-t-elle demandé.

Pour Kimber, le Chef de l’Etat ne peut pas satisfaire tout le monde et il est du devoir de certains web-activistes qui ont pu tirer leur épingle du jeu, de travailler pour rapprocher les autres de la “marmite”. “Le chef de l’état ne peut satisfaire tout le monde; mais je sais aussi qu’il y a eu des jeunes qui ont été récompensés. Normalement, ce sont eux qui devraient lutter et œuvrer pour vous trouver une place; mais une fois arrivés sur le terrain, ils deviennent plus gourmands que son gouvernement”, a-t-elle écrit.