Bénin: décès du Professeur Abiola Félix Iroko, suite à un accident de la circulation

Le monde universitaire béninois est en deuil. Il vient de perdre l’un de ses baobabs. Félix Iroko, puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’est plus. L’information de son décès est annoncée ce vendredi 13 novembre 2020.

Abiola Félix Iroko, Professeur d’histoire à l’Université d’Abomey-Calavi et Président du Conseil Scientifique de la Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM), est décédé. Il a tiré sa révérence ce vendredi suite à un accident de la circulation. Joint au téléphone par BENIN WEB TV, le député Aké Natondé, Promoteur de HECM, a confirmé la nouvelle et exprimé sa tristesse.

Né en 1946, Félix Iroko est un historien béninois originaire de Kétou. Plusieurs ouvrages sur les civilisations de l’Afrique de l’Ouest et sur l’esclavage portent sa signature. Dans un récent entretien qu’il a accordé à BENIN WEB TV, Félix Iroko a déclaré qu’ “Il faut condamner les Africains” pour la traite négrière”.