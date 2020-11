Bénin: décès de Georges Houessou, ancien préfet des départements du Mono et du Couffo

Georges Houessou, ancien préfet des départements du Mono et du Couffo, n’est plus. Selon le communiqué du CONAPREF, son décès est survenu ce mercredi 4 novembre. “Il nous quitte à un moment où il peut encore apporter beaucoup pour notre cher pays mais le Très Haut en a décidé autrement. Qu’il plaise au ciel de lui réserver une place de choix dans son royaume”, lit-on dans le communiqué.

Le CONAPREF présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, au corps préfectoral et au Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, ainsi qu’à l’ensemble des cadres et responsables du Ministère. Le Conseil recommande des prières pour le repos éternel de son âme.