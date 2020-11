Bénin: Dah Adagboto brise le silence sur les circonstances de son accident avec Faty

Dah Adagbo a évoqué, ce lundi 16 novembre 2020, les circonstances de son grave accident de la circulation avec la chanteuse Faty. Le drame s’est déroulé le vendredi 13 novembre 2020 à Houédonou dans la commune d’Abomey-Calavi.

Alors que beaucoup se demandent ce qui s’est réellement passé lors de l’accident de Dah Adagboto et Faty, le manger a expliqué que le duo vaquait a ses occupations lorsqu’un camion a percuté violemment son véhicule a hauteur de Houédonou (à l’entrée de la Commune d’Abomey-Calavi en quittant Cotonou, Ndlr).

3 tonneaux qui ont ramené le véhicule devant un autre camion

“La violence du premier choc nous a contraints a 3 tonneaux qui ont ramené le véhicule devant un autre camion qui fonçait directement sur nous”, a rapporté Dah Adagboto dans un message adressé à ses fans ce lundi.

Selon lui, par la grâce du ciel, le second camion a su dévier a temps. “Mais il nous a quand même percutés une seconde fois. Faty et moi, venions de passer à 1 seconde de la mort”, fait-il remarquer.

“Outre les dégâts matériels : ( véhicule irrécupérable, infrastructure routières cassées, téléphones portables perdus ….) j’ai été dépisté après scanner d’une fracture de la voûte du crâne, et dune hémorragie…Faty, quant à elle, sur le coup, s’en sort avec quelques blessures, une fois a la maison, dans la nuit du vendredi 13 novembre, elle a commencé une dépression sévère due au choc psycho qu’elle a eu en voyant le camion citerne foncer droit sur nous …” Dah Adagboto

“Faty et moi, sommes suivis par un traumatologue”

Depuis ce vendredi, ils ont été pris en charge et reçoivent des soins adéquats. “Faty et moi, sommes suivis par un traumatologue, et un psychologue et tout ce que nous pouvons vous demander est de prier pour nous… De nous garder dans vos prières”, peut-on lire dans sa publication.

Toujours sous le choc, le manager a estimé qu’ils sont des miraculés. Il a également profité de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui se sont inquiétées pour eux.

“Celles qui ont manifesté spontanément des soutiens financiers pour nos soins… Les ministres de la république, personnalités, autres autorités qui nous ont appelés pour prendre de nos nouvelles … Soyez BENIS …Je suis moins sur mon téléphone portable, toutefois ma sœur reçoit tous mes appels et répond à tous mes messages … Nous vous reviendrons très vite à coup sûr … Surtout ” GARDEZ NOUS DANS VOS PRIERES “ Dah Adagboto

Même si le véhicule de Dah Adagboto est irrécupérable, le duo est dans un état stable.